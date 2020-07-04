سوسن بدر: «بهتم بشكلي وبشرتي بس مش حابة أمسح من عليها تغيرات السنين»





وعلقت سوسن بدر قائلة: " انا من زمان قررت احافظ علي شكلي من غير ما اغيره .. بهتم ببشرتي .. بس مش مهتمة امسح من عليها السنين .. حابة اخلي شكلي في افضل شكل المفروض يكون عليه دلوقتي مش من ٣٠ سنه :) صباح الخير ".









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وكان احدث الأعمال الدرامية التي ظهرت فيها سوسن بدر، مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2020.





مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.