سوسن بدر: «بهتم بشكلي وبشرتي بس مش حابة أمسح من عليها تغيرات السنين»

انا من زمان قررت احافظ علي شكلي من غير ما اغيره .. بهتم ببشرتي .. بس مش مهتمة امسح من عليها السنين .. حابة اخلي شكلي في افضل شكل المفروض يكون عليه دلوقتي مش من ٣٠ سنه :) صباح الخير .. تصوير و مكياج @rashadstudios