جامعة أسيوط تعلن عن زيادة حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 254 حالة





أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن خروج 254 مريض من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تمام شفائهم وعلاجهم بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية وذلك من أصل عدد إجمالي يبلغ 417 حالة إيجابية تم استقبالهم منذ بدء تصدى مستشفيات الجامعة لجائحة كورونا وتسخير كافة الإمكانيات العلمية والبشرية من أجل علاج المصابين من المنتسبين للجامعة ومن الحالات الحرجة من خارج الجامعة.





اقرأ أيضا :

























وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أنه مخصص حاليًا 268 سرير لعلاج مصابي الكورونا تتنوع ما بين أسرة عناية مركزة وعناية متوسطة ، وغرف عادية وذلك لاستقبال أكبر عدد من مصابي كوفيد 19 وعلاجهم بأيدي فرق طبية من أبناء الجامعة وذلك بمستشفيات الراجحى للعزل والمستشفى الرئيسي ، ومستشفى جراحة المسالك ، ومستشفى الأطفال ، ومستشفى صحة المرأة .









وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن المستشفى الجامعي الرئيسي قامت باستقبال 187 حالة كوفيد19 تم خروج منهم 84 حالة بعد تعافيهم وبلغ عدد الوفيات منهم 24 حالة وجارى استكمال علاج 79 حالة أخرى منهم 65 حالة مستقرة و14 حالة أخرى بالعناية المركزة .









وأضاف الدكتور علاء عطية أن المستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية والكلى قامت كذلك باستقبال 42 مصاب كوفيد 19 تم شفاء وخروج منهم 25 حالة وجارى علاج 17 حالة أخرى جميعهم في حالة مستقرة .







