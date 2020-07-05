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صلاح حسب الله: من المتوقع أن يكون الإعلان عن الترشح لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل .. ويكشف سبب إلغاء وعودة مجلس الشورى

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:15 ص
صلاح حسب الله، المتحدث
صلاح حسب الله، المتحدث بإسم النواب
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نورهان رأفت
حل صلاح حسب الله، المتحدث بإسم النواب ضيفا في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية  إم بي سي مصر 2، وكشف عن توقعات ميعاد مجلس النواب ، بالإضافة لاشتراطات التقدم للترشح، ونية الدولة لتمكين المرأه بالمجلس، كما أوضح سبب عودة المجلس بعد إلغائه.



قال صلاح حسب الله، المتحث باسم مجلس النواب، إنه من المقرر أن تعلن اللجنة الوطنية للإعلام اليوم، لإي تمام الساعة الثالثة عصرا، وأنها هي الجهة المنوطة بالإعلان عن موعد الانتخابات .


وأشار صلاح حسب الله ، خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 إلى أنه من المتوقع أن يكون الترشح لمجلس الشيوخ ، الأسبوع المقبل، والإدلاء بأصوات الناخبين ، بدء من الأول من سبتمبر .



كشف صلاح حسب الله، المتحدث باسم النواب عن سبب إلغاء مجلس الشورى عام 2014 ، وتصديق الرئيس السيسي مؤخرا على عودته من جديد.

وجاء رد المتحدث باسم النواب، خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" ،المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 أن السبب الأساسي هو التخبط السياسي التي كانت تشهده مصر في تلك الفترة ، ولذلك اكتفت مصر بمجلس النواب فقط.

أكد صلاح حسب الله، المتحدث بإسم مجلس النواب على أهمية مجلس الشيوخ كـ"قيمة مضافة" لمجلس النواب ، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ يعد بمثابة الغرفة النيابية الثانية، مع مجلس النواب .

وأشار صلاح حسب الله ، خلال حوارها لـ برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 إلى أن أهمية مجلس الشيوخ تكمن في وجود عدد كبير من الخبرات فيه وهو ما سيساهم في أن تستفيد الدولة منها، موضحا أنه سيكون مرجعية لمجلس النواب، خاصة في سن القوانين الإجتماعية والأنسانية.


أوضح صلاح حسب الله، المتحدث باسم النواب، اشتراطات عودة مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه لن تقل نسبة تمثيل المرأة به عن 10%، وفقًا لخطة الدولة عقب ثورة 30 يونيو.

وأشار صلاح حسب الله، في حوار تلفزيوني ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، إلى أن سن المترشح لمجلس الشورى لا يجب أن يقل عن 35 عاما، لأن مجلس الشيوخ يعتمد على الخبرات والمتخصصين بشكل أكبر من مجلس النواب.

عدّد صلاح حسب الله، المتحدث باسم النواب، اشتراطات الترشح إلى مجلس الشورى، منوها بأن لا تقل سن المترشح عن 35 عاما، مؤكدا أن هذا لا يعني تهميش الشباب.

وأضاف المتحدث بإسم النواب، أثناء حواره التلفزيوني ببرنامج "صباحك مصري"، "الشباب لديهم فرص أكبر في مجلس النواب"، لافتا إلى أن "الشيوخ" يعتمد على الخبرات بشكل أكبر.


قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم النواب إن المجلس مسؤول عن ترسيخ ، بعض القوانين، التي تمس مصلحة المواطن المصري، من أهمها قانون التأمين الصحي، الذي رسخه مجلس النواب.

وتابع صلاح حسب الله، خلال حواره لـ  برنامج "صباحك مصري"، المذاع على غضائية إم بي سي مصر 2 : " مجلس النواب له أهمية بالغة في ترسيخ دعائم الدولة، ونفيذ نصوص الدستور".

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