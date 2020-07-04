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تعليم

الأحد المقبل.. فتح باب الترشح لعمادة كلية الزراعة بجامعة طنطا

السبت 04/يوليه/2020 - 03:58 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أحمد على

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الزراعة للأساتذة العاملين بالكلية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 5 يوليو وحتى الأحد 12 يوليو.


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أوضح رئيس الجامعة، أنه وفقًا للجدول الزمني للترشيح تم تخصيص يوم الاثنين 13 يوليو القادم لفحص الأوراق من الناحية القانونية وإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون اعتبارًا من الثلاثاء 14 يوليو حتى الأربعاء 15 يوليو ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 16 يوليو من الشهر ذاته، في حين يتم فحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائي يوم السبت 18 يوليو 2020 م.


 وأضاف أن من أساسيات شروط التقدم لشغل المنصب أن يكون المتقدم أستاذًا عاملًا بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.


كما أشترط ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متوليًا أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب.

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