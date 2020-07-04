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تعليم

تعليمي طنطا منظومة صحية متكاملة.. استقبل 53 ألف مريض في 6 أشهر

السبت 04/يوليه/2020 - 04:03 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إن المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، يمثل منظومة صحية متكاملة، ليس فقط لما يقدمه من خدمات طبية فائقة الجودة لمرضى محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، ولكن لما يسهم به أيضا في مجالات التدريب والتعليم والبحث العلمي.


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أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حرص المستشفى التعليمي على تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة لجميع المترددين عليها من محافظات الدلتا المختلفة في ضوء معايير الجودة المحلية والعالمية، تزامنا مع رؤية مصر 2030 لتقديم أفضل مستويات الخدمات الصحية.


وقال مدير المستشفى الدكتور محمود سليم، إن المستشفى استقبل 53 ألف مريض في 6 أشهر، حيث بلغ عدد المرضى المترددين على العيادات 14 ألفا و638، وتم إجراء الأشعة لـ 11 ألفا و672 م.


وقدمت معامل المستشفى خدماتها لـ 11 ألفا و639 مريضًا، وتم إدخال 1636 مريضًا إلى العناية وقدمت الرعاية اللازمة لهم، في حين بلغ إجمالي العمليات 1119، وقدم بنك الدم الخدمة لـ 3 آلاف و778 مريضًا، بينما بلغ عدد المترددين على الوحدات العلاجية المتخصصة (مثل الغسيل الكلوى والسمعيات والاكسجين المضغوط) 8 آلاف و265 مريضًا، في حين بلغ إجمالي حالات القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية 338 حالة.

وأضاف "سليم"، أن المستشفى يسعى لتطوير خدمته من أجل تقديم الخدمات الطبية المميزة للمرضى بشكل مستمر في مختلف التخصصات، سعيًا منه لتخفيف معاناة المرضى في ظل الظروف الراهنة.

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