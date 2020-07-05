نجاة على حسن اسمها الحقيقي.. تفاصيل تصريح الدفن للفنانة رجاء الجداوي

طبيب العزل الدكتور أحمد جمال طه.



وجاء بالتصريح اسم المتوفي نجاة علي حسن الجداوي، تبلغ من السن ٨٦ عاما.

وقيد التصريح بسجل الوفيات برقم قيد ١٣٣ بتاريخ اليوم الأحد الموافق ٥ يوليو.

وصرح بدفن الجثمان بجبانة السيدة عائشة بالقاهرة حسب وصية الفنانة الراحلة بقسم القاهرة بمحافظة القاهرة.



ووصلت منذ قليل أميرة نجلة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، لاستلام جثمان والدتها، استعدادا لنقلها إلي مقابر البساتين بالقاهرة حسب وصيتها الأخيرة للفريق الطبي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل وقبل فقدانها الوعي بأيام ووضعها علي الأنبوبة الحنجرية.

أصدرت مديرية صحة الإسماعيلية تصريح دفن جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وحصل صدى البلد علي صورة منه، وجاء اسم المبلغ بوفاتها