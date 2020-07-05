أشرف زكى يكشف تفاصيل آخر لحظات فى حياة رجاء الجداوى

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه اتصل أمس بالمستشفى للاطمئنان على الفنانة رجاء الجداوي ، مؤكدًا أنهم أخبروه أنها في حالة حرجة جدًا، متابعًا: "الرئة كانت وصلت لمرحلة أدت إلى الوفاة بعد مضاعفات".





وأكد أشرف زكي، أن الوسط الفني غير مصدق لخبر الوفاة، مضيفًا: "كانت تملأ الدنيا علينا، وكانت جميلة وبتدينا حالة من الدفء والمجاملة".





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وأضاف: "ربنا يصبرنا، وبنتها في طريقها للمستشفى وسيتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة بالبساتين".





وتوفيت منذ قليل الفنان رجاء الجداوى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل بعد قضائها 42 يوما عن عمر يناهز 82 عاما.