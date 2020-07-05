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فن

وفاة رجاء الجداوي عن عمر 82 عاما بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:51 ص
وفة رجاء الجداوي
وفة رجاء الجداوي
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محمد نحلة
توفيت الفنانة رجاء الجدواي اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عن عمر يناهز 82 عاما.

وأعلنت أميرة حسن مختار الإنبة الوحيدة لرجاء الجداوي وفاتها عبر فيسبوك قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله".

ورحلت الفنانة رجاء الجدواي عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لأكثر من 40 يوما، حيث تدهورت حالتها الصحية بشدة خلال الأيام الأخيرة.

ووضعت الفنانة رجاء الجداوي على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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