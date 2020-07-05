AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرف على موعد ومكان جنازة رجاء الجداوى

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:35 ص
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
Advertisements
أحمد إبراهيم
حددت أسرة الفنانة رجاء الجداوى موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة، والتى توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 82 عاما.


وقد تسلمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى الجثمان، والذى تم تجهيزه بمعرفة الفريق الطبى الذى كان يتابع حالتها الصحية، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان خلال ساعة.  


كما قررت أميرة مختار دفن والدتها فى مقابر الأسرة بالبساتين، وهو الأمر الذى أكد عليه مصدر بنقابة المهن التمثيلية.


وتوفيت رجاء الجداوى صباح اليوم، الأحد، متأثرة بفيروس كورونا المستجد بعد قضائها 42 يوما فى مستشفى العزل.   
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. وعمرو دياب يجري تحليل الفيروس

عداد مصائب نجوم الفن في 2020 لا يتوقف .. وفاة رضيع أوس أوس .. وإصابة رجاء الجداوي بـ كورونا

ابنة رجاء الجداوي: أمي في ذمة الله

وفاة رجاء الجداوي عن عمر 82 عاما بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

نشرة السوشيال ميديا .. ابنة رجاء الجداوي تعلن وفاتها.. ومايان السيد تتعرض للتحرش من فنان

أشرف زكى يكشف تفاصيل آخر لحظات فى حياة رجاء الجداوى

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد محمود الحديني .. نادية رشاد انفصلت عنه لعدم الوصول لمستوى توقعاته

ليفربول ضد أستون فيلا.. التشكيل المتوقع للفريقين قبل مواجهة اليوم

سمية الخشاب تنعى الفنانة رجاء الجداوي: رحمها الله وأسكنها فسيح جناته

أشرف زكى يكشف تفاصيل آخر لحظات فى حياة رجاء الجداوى

رئيس غانا يدخل العزل الصحي بعد مخالطته شخصا مصاب بـ كورونا

مايان السيد تعلن تعرضها للتحرش من فنان زميل لها .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ