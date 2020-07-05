إجراءات جديدة لصرف العلاج من نقابة المحامين

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن توقف صرف الدواء ليس لإقامة عراقيل أو تعطيل صرف هذا الدواء لمستحقيه، بل هو ضبط الأمور لوصول الدواء لمستحقه، وذلك لأنني تيقنت أن هناك ما يصرف لغير المستحقين الأمر الذي ترتب الخصم من رصيد المستحقين.





وأضاف رجائي، أنه عرض أمس نظام جديد على هيئة المكتب، وقاموا بالموافقة عليه لصرف الأدوية والعلاج وهو: أن يتقدم المحامين بطلب، ويرفق به صورة ضوئية مطابقة أصل الرشته، ويبين تاريخ صدور الروشتة، واسم الطبيب، واسم الدواء.





وأوضح رجائي، أنه يتم تقديم الطلب، ثم يحصل المختص علي الصورة الضوئية للرشته لأن هذا هو السند الذي يجيز صرف الدواء، كما يقوم المحامي بالتوقيع علي صورة الرشته والتذكرة الطبية أنها مطابقة للأصل الذي عرضة علي المختص، بالإضافة إلى قيام المختص بالتأشير على أصل الروشته التي سيتركها للمحامي الطالب للدواء، وذلك لمنع المتلاعبين بالقيام لأخذ نفس الروشتة والذهاب إلى صيدلية أخرى لصرف الدواء مرة ثانية.



