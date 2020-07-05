ولا أي كلام يوصف اللي أنا حاسة به.. غادة رجب تنعى رجاء الجداوي

نعت المطربة غادة رجب ، الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد معاناتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا.









ونشرت غادة رجب صورة لها برفقة الفنانة الراحلة عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها: "ولا اي كلام يوصف اللي انا حاسه بيه، ياحبيبتي ياام ياحنينه ياطيبه بحبك فوق ما انا حتي كنت اتخيل يارب اجعلها اسعد لياليها يارب اغفرلها واعفوعنها وثبتها عند السؤال تتهني في الجنة يارب بحبك ومش مصدقه"









ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.









يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.



