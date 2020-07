ريم مصطفى تنعى رجاء الجداوي: فقدنا حقا أيقونة

View this post on Instagram

‏We have truly lost an icon, the most beautiful soul, ‎the symbol of elegance, the lady, the great actress... ⁧‫#رجاء_الجداوي‬⁩ ‏ربنا يرحمك يا حبيبة الكل ويغفرلك يا اطيب قلب إنا لله وإنا إليه راجعون 💔