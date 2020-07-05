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فن

ريم مصطفى تنعى رجاء الجداوي: فقدنا حقا أيقونة

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:39 م
رجاء الجداوي، ريم
رجاء الجداوي، ريم مصطفى
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محمد بدران
نعت الفنانة الشابة ريم مصطفى، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر صفحتها على انستجرام، ونشرت صورة لها.

وكتبت ريم مصطفى قائلة: "لقد فقدنا حقا أيقونة، أجمل روح ، رمز الأناقة ، السيدة ، الممثلة العظيمة رجاء_الجداوي ربنا يرحمك يا حبيبة الكل ويغفرلك يا اطيب قلب إنا لله وإنا إليه راجعون 💔".


وأصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية.

وظلت الفنانة القديرة في مستشفى العزل 43 يومًا حتى فارقت الحياة صباح اليوم الأحد وخلفها تاريخا فنيا حافلا.

وحصلت الراحلة على عدة جوائز منها "وشاح سمراء القاهرة"، الذي حصلت من خلاله على جائزة "ملكة حوض البحر المتوسط".


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