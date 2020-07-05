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محافظات

بالدموع وعلم مصر.. تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:46 م
تشييع جثمان وزير
تشييع جثمان وزير الأقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية
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محمد الطحاوي
شيع العديد من أهالي مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية منذ قليل جثمان الدكتور "مصطفى السعيد" وزير الاقتصاد الأسبق والذي وافتة المنية أمس بعد صراع مع المرض.

فيما تم تشييع جثمان الفقيد ودفنها بمقابر أسرته بقرية شبرا صورة بمركز ديرب نجم عقب أداء صلاء الجنازة علي الجثمان بحضور العديد من القيادات العامة والشعبية بمحافظة الشرقية.

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يذكر ان "مصطفى كامل السعيد إبراهيم " من مواليد مواليد 1 يوليو 1933 بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية وشغل منصب وزير الاقتصاد  الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

شغل "السعيد" العديد من المناصب من أهمها..
أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1976
وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1979
المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء عام1979-1982
وزير الاقتصاد عام 1982 -1985.

رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ 2005
حصل الراحل على جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة في عام 1980.
بالدموع وعلم مصر.. تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية
بالدموع وعلم مصر.. تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية
بالدموع وعلم مصر.. تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية
بالدموع وعلم مصر.. تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية
بالدموع وعلم مصر.. تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية
بالدموع وعلم مصر.. تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية
بالدموع وعلم مصر.. تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية
بالدموع وعلم مصر.. تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية
بالدموع وعلم مصر.. تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية
بالدموع وعلم مصر.. تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية
بالدموع وعلم مصر.. تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية
بالدموع وعلم مصر.. تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية
بالدموع وعلم مصر.. تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية
بالدموع وعلم مصر.. تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية
بالدموع وعلم مصر.. تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسة بالشرقية
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