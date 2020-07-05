غلق وتشميع ملعب كرة قدم خماسي غير مرخص بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ قرار الإزالة الفورية لملعب كرة قدم خماسي والمُقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بقرية الصويني التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم وذلك لإدارته وتشغيله بدون ترخيص من الجهات الحكومية.

جاء ذلك عقب تداول فيديو لمباراة كرة قدم داخل الملعب بالقرية المذكورة بحضور عدد كبير من أهالي القريه وذلك بالمخالفة للإجراءات الاحترازيه التى أقرها رئيس مجلس الوزراء لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.

اقرأ ايضا

بالأحضان والدموع.. احتفال الفريق الطبي بشفاء الطفل أحمد من فيروس كورونا بمستشفى السعديين.. صور





وعلى الفور كلف المحافظ "محمد عبدالعزير حجازى" رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بفحص أوراق ترخيص الملعب للوقوف على تبعيته للأهالي أم لمديرية الشباب والرياضه وبالفحص والمعاينة تبين أنه ملك لأحد أهالي القريه ويدعي " ا س ز" ويقوم بإدارته وتشغيله بدون ترخيص قانونى ، كما تم صدور قرار إزالة للملعب برقم 14907 لسنه 2018 والمُقام على مساحة 625م بالمخالفة على الأرض الزراعية.





كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع رئيس الوحده المحليه بجميزة بنى عمرو و قوات الشرطه لتنفيذ قرار الازالة الصادر للملعب وتطبيق القانون على المخالفين.





وفى سياق متصل نفى محافظ الشرقيه ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وجود طبل ومزمار بلدى وتجمعات للأهالى أمام مسجد أبو عتمان بقرية منشيه صهبره التابعه لرئاسه مركز ومدينة ديرب نجم. وبالرجوع إلى الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف أوضح أن تفاصيل الواقعه ترجع إلى نقل مستلزمات العرس الخاصه لأحد أبناء القريه وتم فيه استخدام الطبل والمزمار أثناء مرورهم أمام المسجد ، حيث قام أحد المغرضين والذى على خلاف مع لجنة إنشاء المسجد بتصوير المشهد وإرساله لموقع التواصل الإجتماعي لإثارة بلبله وفتنه. وبسؤال أهالي القريه تبين أنه عرس تصادف مروره أمام المسجد ولا يوجد أى افتتاح للمسجد المذكور تنفيذًا لقرارات وزير الأوقاف لمنع انتشار فيروس كورونا.