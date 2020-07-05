الآثار : فتح المتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد من 9 صباحا إلى 1ظهرا

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات الصعيد التي تم فتحها للجمهور كمرحلة أولى ستستقبل زائريها يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآٌثار للفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية مع استئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر اعتبارا من 1 يوليو الجاري،





وأضاف أن هذه المتاحف والمواقع تشمل متحفي النوبة، والأقصر، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان والكرنك والأقصر والدير البحري، ومقابر وادي الملوك بالأقصر.





جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآُثار كانت قد حددت خمسة متاحف و٨ مواقع أثرية لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى اعتبارا من 1 يوليو الجاري مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر ، والتي شملت كل من متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك والاقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.



