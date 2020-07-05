الآثار : فتح المتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد من 9 صباحا إلى 1ظهرا

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات الصعيد التي تم فتحها للجمهور كمرحلة أولى ستستقبل زائريها يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآٌثار للفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية مع استئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر اعتبارا من 1 يوليو الجاري،
وأضاف أن هذه المتاحف والمواقع تشمل متحفي النوبة، والأقصر، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان والكرنك والأقصر والدير البحري، ومقابر وادي الملوك بالأقصر.
جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآُثار كانت قد حددت خمسة متاحف و٨ مواقع أثرية لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى اعتبارا من 1 يوليو الجاري مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر ، والتي شملت كل من متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك والاقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.
بالإضافة إلى أنه تم تحديد بعض المتاحف والمواقع الأثرية التي تم إعادة فتحها للجمهور قبل نهاية شهر يونيو الماضى وهي متحفي مطروح وكهف رومل بمحافظة مطروح، ومتحف المجوهرات الملكية، وقلعة قايتاى بمحافظة الإسكندرية، وذلك فى ضوء الفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية وفى إطار ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.