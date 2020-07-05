AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الآثار : فتح المتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد من 9 صباحا إلى 1ظهرا

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:49 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات الصعيد التي تم فتحها للجمهور كمرحلة أولى ستستقبل زائريها يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآٌثار للفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية مع استئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر اعتبارا من 1 يوليو الجاري، 

وأضاف أن هذه المتاحف والمواقع تشمل متحفي النوبة، والأقصر، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان والكرنك والأقصر والدير البحري، ومقابر وادي الملوك بالأقصر.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآُثار كانت قد حددت خمسة متاحف و٨ مواقع أثرية لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى اعتبارا من 1 يوليو الجاري مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر ، والتي شملت كل من متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك والاقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.

 بالإضافة إلى أنه تم تحديد بعض المتاحف والمواقع الأثرية التي تم إعادة فتحها للجمهور قبل نهاية شهر يونيو الماضى وهي متحفي مطروح وكهف رومل بمحافظة مطروح، ومتحف المجوهرات الملكية، وقلعة قايتاى بمحافظة الإسكندرية، وذلك فى ضوء الفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية وفى إطار ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منها الأهرامات.. الأعلى للآثار يعلن المناطق والمتاحف المتاحة للجمهور بدءًا من السبت

فتح تدريجي للمناطق الأثرية.. العناني ووزيري يجتمعان للتأكد من ضوابط السلامة الصحية

السياحة: فتح 5 متاحف و8 مواقع أثرية اعتبارا من أوائل الشهر المقبل

بعد ١٠٠ يوم من الغلق.. الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير تستعد لاستقبال الزائرين

غدا .. المتحف المصري بالتحرير يفتح أبوابه أمام الجمهور بحضور وزير السياحة والآثار

يحدث اليوم: عودة الحركة الجوية المنتظمة لجميع المطارات المصرية.. فتح الحضانات.. وصرف معاشات يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية للعلاوات الخاصة

ترشيحاتنا

دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي

ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة من الثوم على الريق؟

لحظة قصف الجيش الليبي منظومة الدفاع الجوي التركية في قاعدة الوطية .. فيديو

بعد قاعدة الوطية.. الجيش الليبي يقصف آليات تابعة لمليشيات الوفاق

9 ضربات بنسبة نجاح 90%.. تفاصيل استهداف قاعدة الوطية الليبية وخسائر مرتزقة أردوغان

أحمد موسى: طائرات مقاتلة دمرت 9 أهداف فى قاعدة الوطية الليبية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تكافح السرطان.. مشروبات لا يجب تناولها بعد الثلاثين.. وصفات للقضاء على دهون البطن

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات

موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور