السودان: استرداد ممتلكات من مسئولين سابقين وأفراد في أسرة البشير

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، قرارًا باسترداد عدد من الأراضي والعقارات تتبع لكل من القيادي في النظام السابق علي عثمان طه، ووداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، وأبنائها، ومسئولين سابقين آخرين، لصالح حكومة السودان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.





وقال الفريق أول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة بالسودان رئيس لجنة إزالة التمكين - في تصريح مساء أمس الأحد -إن اللجنة تعمل بروح وهمة عالية، وكذلك تفعل كل مقاليد الحكم، من أجل النهوض بالبلاد والارتقاء بطموحات الشعب النبيلة.



