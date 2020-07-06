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أخبار العالم

السودان: استرداد ممتلكات من مسئولين سابقين وأفراد في أسرة البشير

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:40 ص
الدكتور صلاح مناع
الدكتور صلاح مناع المتحدث باسم اللجنة
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أ ش أ
أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، قرارًا باسترداد عدد من الأراضي والعقارات تتبع لكل من القيادي في النظام السابق علي عثمان طه، ووداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، وأبنائها، ومسئولين سابقين آخرين، لصالح حكومة السودان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وقال الفريق أول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة بالسودان رئيس لجنة إزالة التمكين - في تصريح مساء أمس الأحد -إن اللجنة تعمل بروح وهمة عالية، وكذلك تفعل كل مقاليد الحكم، من أجل النهوض بالبلاد والارتقاء بطموحات الشعب النبيلة.

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان إنه تم عقد اجتماع مع ولاة الولايات شهد مناقشة شفافة عن تأخر التفكيك في الولايات، بسبب حاجة اللجان للتدريب والإمداد بملفات ومعلومات أكثر، لافتا إلى أن حجم أعمال اللجنة في ازدياد مستمر، مما يستدعي توفير مكاتب للجان بالمحليات والأحياء.
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