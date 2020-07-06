الداخلية نضبط 2401 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.





أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2401) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.



