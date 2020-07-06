AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية نضبط 2401 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:38 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2401) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفاظا عليهم.. اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 4630 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

احمِ نفسك.. الداخلية تضبط 4192 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. ضبط 3877 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

لم يلتزمو بارتداء الكمامات.. الداخلية: ضبط 3692 سائق نقل جماعى

خلال 24 ساعة.. ضبط 3562 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء| ضبط 3898 سائق نقل جماعيًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

ترشيحاتنا

صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات حتى ألفي جنيه اليوم

بعد للا فضة .. شاهد سلمى أبو ضيف تروى تجربتها مع متحرش

مع زيادة نسبة الرطوبة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدًا.. فيديو

طاهر محمد طاهر علي بعد خطوات من الأهلي

على جمعة يكشف عن 23 موضعا للصلاة على النبي

وداعا لكابوس الكرش بـ 3 حيل مجربة

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

معلنا مشاركته فى الدوري.. شوبير ساخرا: هو الزمالك اكتشف دلوقتي علاج كورونا

جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور

مغادرة قوات تركية لقاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان أحمر.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها

خوفًا من إصابتها بحروق.. حالة مرضية نادرة تمنع أمًا من معانقة أو لمس طفلتها