من التعليم الأساسي حتى الجامعي.. برلماني يطالب بإقرار مادة التربية العسكرية

جدل برلماني حول مقترح تدريس مادة التربية العسكرية بالمدارس والجامعات.. رئيس تعليم النواب: سندرس الأمر حال عرضه علينا.. ونائبة: ليس له أي داع.. ومن الممكن إضافتها ضمن مناهج مواد أخرى