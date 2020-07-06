من التعليم الأساسي حتى الجامعي.. برلماني يطالب بإقرار مادة التربية العسكرية

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالی بشأن إقرار مادة التربية العسكرية على الطلاب بمرحلة التعليم الأساسی وحتی التعليم الجامعی أو إضافتها لمادة التربية الوطنية.
وأوضح النائب في اقتراحه، أن ذلك يأتي من أجل تنمية الحس الوطني في نفوس شباب المستقبل وترسيخ العقيدة الوطنية لدى الطلاب فضلا عن تأهيلهم بدنيا ونفسيا لزيادة استعدادهم للانخراط في الخدمة العسكرية طبقًا للمراحل التجنيدية المختلفة.
كما يهدف المقترح إلى زيادة وعي الأجيال بمعرفة أسباب الحروب وعلاقتها بالثروات الطبيعية، فضلا عن الإلمام بإنجازات الجيش والشرطة وتاريخ بطولاتهم وشهدائهم، مما يساعدهم على التحول سريعا من مدنيين إلى عسكريين عند الإلتحاق بأی مؤسسة عسكرية ولزيادة الوعي العسكرى وتدريبهم على الانضباط.
وطالب النائب، بضرورة إحالة الاقتراح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوی للمناقشة وأخذ الرأي النهائي بشأنه.