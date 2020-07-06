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رئيس الوزراء: الانتهاء من الطريق الدائري الأوسطي هذا العام

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:30 م
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جولته التفقدية شملت جميع المحاور التي يتم تنفيذها في مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة سواء التي تخدم مدينة الشيخ زايد، أو مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك الطريق الدائري الأوسطي، الذي سيصبح طريقًا دائريا هائلًا يربط جميع أنحاء إقليم القاهرة الكبرى ببعضه، من شمالها إلى شرقها ثم غربها.

وتابع الدكتور مصطفى المدبولي، خلال جولته التفقدية، أن الدائري طريق عالميّ ويقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإسكان، منوهًا إلى أنه قبل نهاية العام 2020، سيكون هذا الطريق قد تم الانتهاء منه، ليدخل الخدمة ويبدأ تشغيله، ضمن المحاور والطرق الأخرى التي تقوم بها الدولة لتيسير حركة المرور على المواطنين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات عقب انتهائه من الجولة التفقدية، التي قام بها اليوم لعدد من المشروعات يرافقه، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تفقد مجموعة المحاور الأخرى، التي يتم تنفيذها حول منطقة الهرم والمتحف الكبير، ومنطقة الرماية بصفة عامة، وكذا المحاور الأخرى التي يتم تنفيذها على المنصورية والمريوطية، ومنها محور الزعيم الراحل محمد أنور السادات أو ترسا سابقا، ومحور ترعة الزمر.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المحاور تتخطى حاجز الـ 10 مليارات جنيه وأوضح أنه منذ أيام قليلة، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بافتتاح عدد من المحاور تتجاوز تكلفتها 15 مليار جنيه في شرق القاهرة.
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