بيان عاجل بالبرلمان يحذر من حرمان الصحفيين من العلاوات الخمس

حذر النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، من حرمان أصحاب المعاشات من الصحفيين من العلاوات الخمس المقرر صرفها، بالمخالفة للدستور.





وقال "الغول"، في بيان عاجل "لقد فوجئ العاملون بمجال الصحافة بالمعاش بقرار وزيرة التضامن بتأجيل صرف العلاوات الخمس لهم، بدعوى "مراجعة رؤساء صناديق المؤسسات الصحفية بهذا الشأن"، إذ إنّهم لا يعتبرون حكومة أو قطاع خاص، ولكن لهم طبيعة خاصة".





وأضاف "الغول"، في بيانه العاجل "خلال جلسة اليوم الإثنين "لا أفهم سبب التسويف والمماطلة في صرف مستحقات شيوخ الصحفيين بالمخالفة للدستور بحجة وجود مديونيات على المؤسسات الصحفية القومية، وهو ما اعتبره خلطا غير مقبول، ويعد الحرمان من صرف المعاش من المخالفات القانونية".





ووجه "الغول"، حديثه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا إنه لا يجوز ومن غير المقبول أن تتم مخالفة الدستور، وأنت على منصة رئاسة مجلس النواب، ولابد من تصحيح هذا الأمر.





وأضاف "الغول"، أننى محمل برسالة من آلاف من شيوخ الصحفيين برفع الظلم عنهم، وإنصافهم، وعودة الحق إليهم طبقا للقاعدة الدستورية والقانونية التى تؤكد إن المواطنين أمام القانون متساوون في نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.





وطالب "الغول"، الدكتور على عبد العال، باستدعاء وزيرة التضامن نيفين القباج إلى مجلس النواب لإنهاء تلك الأزمة دون أى تسويف.