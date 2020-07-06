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اقتصاد

اقتصادي: الحكومة أدركت أهمية دعم ريادة الأعمال بعد تداعيات كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:04 م
مصطفي أبوزيد
مصطفي أبوزيد
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محمد يحيي
أشاد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية؛ بنجاح ورشة العمل السابعة التي نظمتها وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية؛ لدعم ريادة الأعمال.

قال " أبوزيد" لـ"صدي البلد" إن هناك اهتماما لدي الحكومة بدعم ريادة الأعمال وتغيير ثقافة العمل التقليدي للشباب والباحثين عن فرص للتوظف، إلي ثقافة العمل الحر باعتباره فرصة للشباب لإثبات ذاتهم.

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أوضح " أبوزيد" أن كلا من الحكومة والقطاع أصبحا يدركان أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها فرص للتنمية الاقتصادية وتحريك قوي الانتاج في ظل الاجواء التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا علي كافة القطاعات الانتاجية علي الصعيدين العالمي والمحلي، بالاضافة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

أضاف " أبوزيد" أن الفترات السابقة شهدت تحركات من جانب الحكومة و شراكة من القطاع الخاص لدعم مشروعات الشباب و ريادة الاعمال من خلال مبادرتي " فكرتك شركتك" و " فلك" التي سبق لوزارة الاستثمار و التعاون الدولي اطلاقهما، بالاضافة لمبادرة رواد النيل التي اطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والصناعة و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع 15 بنكا حكوميا وخاصا.
واختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر مشروع رواد 2030، ورشة ريادة الاعمال، إذ أوصت الورشة بتكليف الوزارة بتطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار، والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وفقًا لما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاختصاصات والمهام المنوطة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المستويين: التخطيط، والتنمية الاقتصادية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ريادة الأعمال تؤدى دورًا مهمًا في الاقتصاديات العالمية، كونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب وتستقبل أيضًا فئات فى المجتمع مثل الشباب والمرأة وغيرها لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة.

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