اقتصادي: الحكومة أدركت أهمية دعم ريادة الأعمال بعد تداعيات كورونا





قال " أبوزيد" لـ"صدي البلد" إن هناك اهتماما لدي الحكومة بدعم ريادة الأعمال وتغيير ثقافة العمل التقليدي للشباب والباحثين عن فرص للتوظف، إلي ثقافة العمل الحر باعتباره فرصة للشباب لإثبات ذاتهم.





اقرأ أيضا:





أوضح " أبوزيد" أن كلا من الحكومة والقطاع أصبحا يدركان أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها فرص للتنمية الاقتصادية وتحريك قوي الانتاج في ظل الاجواء التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا علي كافة القطاعات الانتاجية علي الصعيدين العالمي والمحلي، بالاضافة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.





واختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر مشروع رواد 2030، ورشة ريادة الاعمال، إذ أوصت الورشة بتكليف الوزارة بتطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار، والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وفقًا لما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاختصاصات والمهام المنوطة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المستويين: التخطيط، والتنمية الاقتصادية.

