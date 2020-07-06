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فن

رجل دولة من طراز فريد.. غادة عبد الرازق تنعى الفريق محمد العصار

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:36 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر فى الصورة وزير الانتاج الحربي الفريق محمد العصار، وكتبت ناعية:" فقدت مصرنا اليوم رجل دولة من طراز فريد الفريق محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى.. إنا لله وإنا اليه راجعون و الصبر و السلوان للاهل و الشعب المصرى".



ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة.


ووصفت الرئاسة الفريق الراحل بأنه "مقاتل وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيم شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن". 


وقالت الرئاسة في بيانها :"إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".
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