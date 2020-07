رجل دولة من طراز فريد.. غادة عبد الرازق تنعى الفريق محمد العصار

View this post on Instagram

فقدت #مصرنا اليوم رجل دولة من طراز فريد#الفريق محمد العصار#وزير الدولة للإنتاج الحربى #انالله_وانااليه_راجعون والصبر والسلوان للاهل والشعب المصرى 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻😞