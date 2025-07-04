شوفناه صغيّر | محمد منير يوجه رسالة مؤثرة لـ شيكابالا بعد اعتزاله الكرة

أعرب الفنان الكبير محمد منير عن فخره واعتزازه بمسيرة قائد نادي الزمالك المعتزل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، واصفًا إياه بأنه "صبي وديع من أسوان" تحوّل إلى نجم استثنائي في الملاعب المصرية.

وكتب منير عبر حسابه الرسمي على منصة "X":"شيكابالا صبي وديع من أسوان، شوفناه صغير وأعيننا كانت شايفة فيه موهبة استثنائية، وأثبت لنا فعلاً ما توقعناه له بمستقبل باهر.. تاريخه في الزمالك والمنتخب محفور في قلوبنا، وكل الأماني ليه بمستقبل مستقر ونجاح مستمر بعد الاعتزال."

وكان محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الفريق أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائدًا للفريق.

ويُعد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، اللاعب الأكثر حصولًا على بطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 بطولة خلال مسيرته منذ ظهوره الأول بالقميص الأبيض