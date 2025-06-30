ملف شائك على طاولة الإدارة.. جون إدوارد يتحرك لحسم أزمة مستحقات الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر أخبار نادي الزمالك، خلال الساعات الأخيرة، في ظل تولي جون إدوارد مسؤولية المدير الرياضي، ومصير المدرب الجديد، الذي سيتولي المهمة الفنية للفريق، خلفًا لأيمن الرمادي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامج “مع شوبير”، المذاع عبر أون سبورت إف إم: جون إدوارد هيجتمع مع مجلس إدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة، عشان مستحقات اللاعبين، وجون عاوز يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد، وكل اللاعيبة واخدة مستحقاتها بالكامل، وتكون الأجواء كويسة، وكل المستحقات المتأخرة متصفرة.

وأوضح شوبير عن تطورات مدرب الزمالك الجديد: الزمالك قرب جدا من إعلان المدرب الجديد، والأمور ماشية في الطريق الصحيح، وفيه 3 مدربين، الزمالك بيفاضل بينهم، وهم البلجيكي يانيك فيريرا ومدرب آخر برتغالي وفيه مدرب مستخبي محدش عارف هو مين.

الزمالك يستعد للكشف المدرب الجديد

وفي نفس السياق.. يستعد مسئولو نادى الزمالك ، للإعلان عن المدير الفني الجديد المقرر أن يتولى المهمة الفنية للفريق بالموسم الجديد، فى ظل اقتراب فترة إعداد الفريق للموسم المقبل، والمقرر لها الأسبوع المقبل.

ومن المقرر الإعلان عن المدرب الجديد اليوم أو غداً، على أقصى تقدير، على أن يقوم المتحدث الرسمي للنادى بالإعلان عن اسم المدير الفنى بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضى للفريق.



واستقر الزمالك على المدرب الجديد، مع فرض السرية على هويته، حيث يتولى الملف حسين لبيب رئيس النادى، وجون إدوارد المدير الرياضى بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط.

وأرسل مسئولو نادى الزمالك العقود إلى المدير الفنى الجديد المقرر توليه المهمة الفنية للأبيض بالموسم المقبل، لدراستها مع وكيله تمهيدا لتوقيعها

