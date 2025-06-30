رغم التوقعات بالرحيل.. الزمالك يدرس الإبقاء على مصطفى شلبي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مصير مصطفي شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.



وأكد المصدر لـ “صدي البلد” أن مسئولو نادى الزمالك يدرسو الإبقاء على مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول بالنادى، وعدم رحيله فى ميركاتو الصيف.

وكشف المصدر عن سبب التفكير فى استمرار اللاعب، والذى مازال عقده مستمراً مع الفريق، وهو عدم وجود بديل لمصطفى شلبى في مركز الجناح، حيث إن المفاوضات مستمرة مع عدة لاعبين في نفس مركز اللاعب، وحال التعاقد مع صفقة أجنبية سوبر يكون شلبى بديلا للصفقة الجديدة.

ولم يحسم الزمالك مصير مصطفى شلبي بشكل رسمى حتى الوقت الحالى، لاسيما أن الإدارة تنتظر المدير الفنى الجديد الذى سيكون صاحب القرار الأول والأخير فى تحديد مصير معظم لاعبى الفريق.

وزادت أنباء رحيل مصطفى شلبي لاعب الزمالك عن القلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل إبداء أكثر من نادٍ رغبة للحصول على خدمات اللاعب، أو دخوله ضمن صفقات تبادلية مع أندية أخرى يرغب الفارس الأبيض فى الحصول على لاعبين من صفوفهم وعلى رأسهم البنك الأهلى، إلا أن المقابل المالى حال دون إتمام الصفقة.