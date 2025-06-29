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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الوداع ليس بعيدا.. مصطفى شلبي على أعتاب الرحيل عن الزمالك

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي
منتصر الرفاعي

لم يحسم الزمالك مصير اللاعب مصطفى شلبي بشكل رسمى حتى الوقت الحالى، لا سيما أن الإدارة تنتظر المدير الفنى الجديد الذى سيكون صاحب القرار الأول والأخير فى تحديد مصير معظم لاعبى الفريق.

وزادت أنباء رحيل مصطفى شلبي، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن القلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل استعداد أكثر من نادٍ للحصول على خدمات اللاعب، أو دخوله ضمن صفقات تبادلية مع أندية أخرى يرغب الفارس الأبيض فى الحصول على لاعبين من صفوفهم.

وشارك مصطفى شلبي طوال مشواره مع الزمالك فى 102 مباراة، سجل من خلالها 15 هدفا، وصنع 15 هدفا.

بينما شارك شلبي مع الزمالك فى الموسم المنقضى 2024 - 2025، فى 37 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع هدفين فقط.

هل يكمل شيكابالا المشوار أم يغادر؟

من جانب آخر، لا يزال غموض مصير محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، سواء بالاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد أو إعلان قرار الاعتزال بشكل نهائى.

وحال اتخاذ الفهد الأسمر قرار اعتزال الساحرة المستديرة هذا الموسم سيكون اللاعب الرابع الذى يودع غرفة خلع ملابس الزمالك، بعد محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر الذى أعلن اعتزاله كرة القدم، والتونسى حمزة المثلوثى الذى رحل بنهاية عقده، وأحمد مصطفى زيزو الذى انتقل للأهلى بنهاية عقده.

ترك مجلس إدارة الزمالك لشيكابالا، البالغ من العمر 39 عامًا، حرية اتخاذ القرار بشأن استمراره مع الفريق أو اعتزاله، دون أي ضغوط من الإدارة.

ومن المقرر أن يحسم شيكابالا قراره النهائي بشأن الاعتزال من عدمه خلال الأسبوع الجاري، حيث إن مجلس الإدارة يترك الأمر للاعب احترامًا وتقديرًا لمسيرته، علمًا بأن تعاقده مستمر حتى نهاية الموسم الجديد.

ويعتبر شيكابالا من أساطير القلعة البيضاء في العصر الحديث، كما أنه الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ الزمالك برصيد 18 لقبًا.
 

الزمالك مصطفى شلبي نادى الزمالك شيكابالا

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