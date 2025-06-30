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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيسكا موسكو الروسي ينتظر مدرب الزمالك الجديد لحسم صفقة نجم الفريق

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
منتصر الرفاعي

ينتظر نادى سيسكا موسكو الروسى حسم مسئولي الزمالك ملف المدير الفني الجديد من أجل إرسال العرض الرسمي لطلب الحصول على خدمات حسام عبد المجيد مدافع الفريق الكروى الأول، حيث سيقوم النادى الروسى بإرسال عرضه لضم اللاعب عقب إعلان الزمالك عن مدربه الجديد والمنتظر أن يكون خلال ساعات.

ومن المنتظر أن يكون عرض سيسكا موسكو الروسى أقل من مليون و500 ألف دولار، في الوقت الذى حدد فيه مسئولو الزمالك 4 ملايين دولار للاستغناء عن خدمات اللاعب، إلا أن النادى الروسى لن يدفع هذا المبلغ الضخم، خاصة أن مدافع الزمالك لم يشارك مع منتخب مصر بالنسبة المطلوبة.

ولن يمانع سيسكا موسكو أن يتم وضع بند في عقد حسام عبد المجيد يمنعه من العودة إلى مصر إلا لنادى الزمالك، حتى يضمن مسئولي القلعة البيضاء أنه عرض جدى وليس وسيلة لعودة اللاعب للأهلى كما يظن بعض مسئولي الزمالك.

الزمالك يستعد للكشف المدرب الجديد

وفي نفس الاطار.. يستعد مسئولو نادى الزمالك ، للإعلان عن المدير الفني الجديد المقرر أن يتولى المهمة الفنية للفريق بالموسم الجديد، فى ظل اقتراب فترة إعداد الفريق للموسم المقبل، والمقرر لها الأسبوع المقبل.

ومن المقرر الإعلان عن المدرب الجديد اليوم أو غداً، على أقصى تقدير، على أن يقوم المتحدث الرسمي للنادى بالإعلان عن اسم المدير الفنى بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضى للفريق.


واستقر الزمالك على المدرب الجديد، مع فرض السرية على هويته، حيث يتولى الملف حسين لبيب رئيس النادى، وجون إدوارد المدير الرياضى بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط.

وأرسل مسئولو نادى الزمالك العقود إلى المدير الفنى الجديد المقرر توليه المهمة الفنية للأبيض بالموسم المقبل، لدراستها مع وكيله تمهيدا لتوقيعها
 

مسئولي الزمالك حسام عبد المجيد الزمالك نادى سيسكا موسكو

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