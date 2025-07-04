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حازم شومان بعد خروجه من العناية: مكنتش متخيل إني هرجع تاني وسط عيالي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حازم شومان بعد خروجه من العناية: مكنتش متخيل إني هرجع تاني وسط عيالي

الداعية حازم شومان
الداعية حازم شومان
أحمد سعيد

قال الداعية حازم شومان، إنه مر بأصعب تجارب حياته كاملة بعد خروجه من العناية المركزة بسبب مروره بنوبة قلبية، معلقا على أزمته الصحية "هو الذي يُحيي ويميت، ومكنتش متخيل إني هرجع أبيت تاني وسط عيالي".

وطمأن الداعية الإسلامي حازم شومان، في فيديو نشره على صفحته الشخصية عبر فيسبوك، متابعيه على صحته، قائلاً "رجعت طبيعي تاني بفضل الله عليا والنبض انتظم".

وأضاف الداعية حازم شومان، "ربنا كان رحيم بي جدا، واللي ربنا معها ما يشلش الهم"، موجها الشكر إلى كل من سأل عنه في مرضه ودعا له بالشفاء.

حقيقة وفاة الداعية حازم شومان

وكانت الصفحة الرسمية للداعية السلفي حازم شومان على فيسبوك، نفت شائعة وفاته التي جرى تداولها قبل قليل، إذ قالت في منشور: "الدكتور حازم شومان بفضل الله وبفضل دعواتكم أفضل بكثير وهو بخير حال وخرج من المستشفى ولا صحة لأي أخبار منتشرة ودعواتكم بتمام العافية".

ودعا عدد كبير من المتابعين للداعية بالشفاء العاجل: قائلين: نسأل الله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما"، اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك.

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق". بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك".

دعاء زيارة المريض: "لا بأس طهور إن شاء الله".

وقال آخر ربنا يتم عليه الصحه والعافيه في احسن حال، بينما كتب اخر تعليق : ربنا يتم شفاه علي الف خير يارب وربنا يلبثه ثوب الصحه والعافيه.

الداعية حازم شومان حازم شومان حقيقة وفاة الداعية حازم شومان

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