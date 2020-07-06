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دائم الابتسامة وداعم الشباب.. متحدث الإنتاج الحربى ناعيا الفريق العصار

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:09 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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حمزة شعيب
نعى محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والذى وافته المنية مساء اليوم الاثنين، مؤكدًا أن الفريق العصار رفض الإعلان عن مرضه.


قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة "ON": "الفريق العصار كان آخر شخص بيمشي من الوزارة، وحتى فى وجوده داخل المستشفى كان يتابع العمل"، مشيرًا إلى أن أن الفريق العصار تعرض لوعكة صحية قبل وفاته وخرج من المستشفى وجاء إلى الوزارة، موضحًا أن الفترة الأخير اشتد عليه التعب كثيرًا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربى أن الفريق العصار كان دائم الابتسامة كان يقول إنه يريد إعطاء الشباب فرصة لأن لديهم طاقة، وكان يهتم بإظهار دور الوزارة.

وأشار إلى أن مرض الفريق العصار بدأ من قبل 3 أسابيع فقط وقبلها كانت صحته جيدة، موضحًا أنه لم يكن يريد الإعلان عن مرضه، وكان يتحامل على نفسه من أجل العمل، قائلا: "أول مقابلة ما بيني وبينه، بدأ يسألني عن مكان سكني في دمنهور وتبين أنه يعرف الشوارع هناك".

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