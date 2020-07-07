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رياضة

أخبار الرياضة| مفاجآت لجماهير نادي الزمالك.. وميدو ينتقد مرتضى منصور.. وموقف أزارو من العودة للأهلي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:53 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


علق حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على قرار رحيل حسام عاشور لاعب النادي الأهلي عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية .




يعقد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية وأحمد عبد الله عضو اللجنة، اجتماعا، صباح اليوم، مع اندية القسم الثالث في سوهاج وأسيوط والمنيا والوادي الجديد بأسيوط.



أعلن نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن العديد من المفاجآت لجماهير القلعة البيضاء، وجاءت كالتالي:




شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه لعمل اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تقييم عملها؛ لأنه داعم لقراراتها.




كشف فايز عريبي رئيس نادي طنطا، عن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل الفريق بعد إجراء مسحتين الأيام الماضية.




كشف جون إدوارد وكيل أعمال وليد أزارو نجم فريق الأهلي المعار لـ الاتفاق السعودي عن مصير اللاعب من العودة للفريق خاصة في ظل انتهاء عقد إعارته يوم 30 يونيو الماضي.





قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، إن البيان الذي أصدره حازم إمام، ضد مرتضى منصور، نجم الفريق الأبيض السابق، لا يصدق، مؤكدًا أن رفع اسم حسن شحاتة من منشآت القلعة البيضاء؛ لن يقلل من تاريخ الأسطورة.




حقق نادي إشبيلية انتصارًا هامًا على حساب نظيره نادي إيبار، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

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أخبار الرياضة| مفاجآت لجماهير نادي الزمالك.. وميدو ينتقد مرتضى منصور.. وموقف أزارو من العودة للأهلي

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