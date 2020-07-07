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برلمان

فقدنا ضلعا مهما وقويا في الحكومة.. وزيرة البيئة تنعي الفريق العصار من البرلمان

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:51 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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فريدة محمد
نعت لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وقال النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة "فقدت مصر قامة وطنية".

كما نعت وزيرة البيئة د ياسمين فؤاد وزيرة  البيئة الفريق محمد العصار، قائلة: " رحم الله الفريق محمد العصار فقدنا ضلعا مهما وقويا في الحكومة المصرية"، جاء ذلك اثناء مناقشة قانون إدارة المخلفات.

وقال السويدي إنه كان نموذجا عظيما ومتفردا في الإخلاص والولاء والوطنية ورجلا من رجالات الدولة من الطراز الرفيع وعاش مخلصا لهذا الوطن تاركا سجلا حافلا بالنجاحات والإنجازات في خدمة مصرنا الحبيبة.

وأضاف النائب طلعت السويدى أن الشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية لايمكن ان ينسى ابدا المواقف التاريخية للفريق العصار مع رفاقه الابطال كبار قيادات القوات المسلحة المصرية الباسلة فى الحفاظ على الدولة المصرية وأمنها واستقرارها خلال الظروف العصيبة والصعبة التى مرت بها مصر، مؤكدا ان الفريق العصار بسب موضوعيته ومواقفه الوطنية كان يحظى بحب واحترام كبيرين من الجميع وتوجه النائب طلعت السويدى بخالص الدعاء الى الله عز وجل ان يتغمد الراحل الفريق العصار بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويمن على أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.
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