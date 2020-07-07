رئيس وزراء بريطانيا يرفض الاعتذار.. ووزير الصحة يواجه البرلمان بسبب كورونا

رفض مكتب رئيس الوزراء البريطاني اليوم الثلاثاء، الاعتذار إلى دور الرعاية بعد أن زعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فشل الكثير منها في اتباع الإجراءات الصحية الصحيحة خلال أزمة فيروس كورونا.





وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، وبالسؤال عن تصريحات جونسون، قال المتحدث باسمه: "طوال فترة الوباء قامت دور الرعاية بعمل رائع في ظل ظروف صعبة للغاية.. كان رئيس الوزراء يشير إلى أنه لا أحد يعرف ما هي الإجراءات الصحيحة لأن مدى انتقال العدوى دون أعراض لم يكن معروفا".





وعن ما إذا كان جونسون سيعتذر عن التصريحات أو يسحبها، قال المتحدث باسم جونسون إن "رئيس الوزراء كما أشرت للتو، يعتقد أنه طوال فترة الوباء قامت دور الرعاية بعمل رائع في ظل ظروف صعبة للغاية".





على جانب آخر، كان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يواجه مجلس العموم بشأن وضع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"في بريطانيا، وقال هانكون إن الحكومة مستمرة في السيطرة على وضع فيروس كورونا.





وأشار إلى أن الوضع في مدينة ليستر صعب وقال إن الوزراة اتخذت إجراءات صعبة ولكنها حيوية.





وقال إن معدل الإصابة بسبعة أيام انخفض في المدينة من 135 إلى 117 لكل 100.000 شخص.





وأشاد هانكوك بإغلاق 3 حانات للتطهير بعد إصابة أحد الزبائن بفيروس كورونا بعد إعادة فتحها يوم السبت.





وأضاف أن بريطانيا قامت ببناء مستشفيات "نايتجيل" وأطلقت نظام اختبار وتتبع من الصفر، وبالفعل تحاصر فيروس كورونا.