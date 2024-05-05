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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الزمالك ومجلس الإدارة يؤازرون الفريق من المدرجات بمباراة سموحة في الدوري

صدى البلد

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوة أمين الصندوق وأحمد سليمان وعمرو أدهم وحسين السيد ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة النادي، على مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة سموحة، المقامة على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : إبراهيما نداي  – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – سيف جعفر .

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – ترافيس موتيابا.

وعلى مقاعد البدلاء، يوجد كل من، معاذ علاء الدين و أحمد رفاعي  وعمر جابر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد مصطفى "زيزو"  وناصر منسي.

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