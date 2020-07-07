كنتى بتهونى عليا كتير.. أمينة تحيى الذكرى الأولى لوفاة شقيقتها













احيت المطربة امينة الذكرى الاولى لوفاة شقيقتها "عزة" عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"









ونشرت أمينة صورة لشقيقتها وكتبت قائلة "ياااااه يا أختى سنة سنة عدت كأنها يوم وكأنى لسه بسمع وبيجيلى خبر إنك اتوفيتى زى مكالمة بابا لما اتوفى ومكالمة ماما لما اتوفت كل الصدمات دى باخدها عن طريق التليفون وأبدأ رحلة سفرى من مصر إلى إسكندرية وأنا قلبي بيوجعنى قوى وخايفة من المواجهة مواجهة حد مش هيتحرك ويحضنى ويدفينى ويشيل من عليا مواجهة حد هيبقى نايم بس أدامى واصحيه مابيصحاش مابيقومش.









وتابعت "ياوجع قلبي عليكم ٧/٧ ذكرى وفاتك يا زوزا أنا تعبانه قوى يا عزة بجد تعبانه وانتى كنتى بتهونى عليا كتير حتى لو بالكلام كل يوم بدعيلكم وبدعيلك قوى كل يوم لازم أبص على رقمك اللى لحد دلوقتى متسجل عندى لدرجة إنى بتصل بيه وعارفة ومتأكده إنك مش هتردى إحساس بجد بيحرق قلبي".









واضافت "أنا متأكده إنك فى مكان أفضل ومرضك وصبرك على المرض بالضحكة اللى كانت مابتفارقش وشك رغم ألمك شفيع ليكى عند ربنا سبحانه وتعالى الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك يا أطيب قلب كان فى الدنيا