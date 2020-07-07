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فن

رولا سعد تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:24 م
رولا سعد
رولا سعد
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محمد بدران

نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وظهرت رولا بإطلالة انيقة تميزت بـ توب ازرق عارى الظهر ورفعت شعرها الأشقر للخلف على كتفيها بطريقة جذابة".


وكتبت معلقة على صورتها :"‏مشكلة الحياة انها تختار أعزَّ الناس على قلبك... وتهديك من خلالهم اقسى تجربة 😎"


وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.


أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

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