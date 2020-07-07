شاهد.. كندة علوش في أول خروجة بعد الحظر

حرصت الفنانة كندة علوش على مشاركة جمهورها أول خروجة لها بعد الحظر.





وكتبت عبر حسابها على إنستجرام:"أول مشوار من بعد ٤ شهور ونص حظر.. وطبعًا مع أخذ كل الإجراءات الصحية.. الحقيقة كنت مشتاقة لكل شي للناس للشارع للمحلات انتو لسه ملتزمين ولا عايشين حياتكن عادي ؟؟.

وكانت قد حرصت الفنانة كندة علوش على توجيه رسالة ضد من يبرر التحرش عبر حسابها على تويتر.

وكتبت": ‏للموضوع صورة واحدة فقط لاعدة صور.. زاوية واحدة فقط لاشيء يبرر التحرش.. ولا أي شيء.

وتابعت:" أي شخص يبرر التحرش بطريقة لبس الفتاة أو مشيتها أو أو.. هو شخص يقبل بالتحرش ويبرره وبالتالي ممكن أن يمارسه للموضوع وجه واحد فقط‎#ضد_التحرش تحت أي ظرف أو شرط أو أي مبرر.

كما علقت كندة علوش على تعرض طفل سوري للاغتصاب على يد 3 شبان في بلدة سحمر بمنطقة البقاع الغربى في لبنان

وأدانت كندة الواقعة وعلقت عبر حسابها على تويتر:"‏جريمة الاعتداء على الطفل السوري مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود لا يجب السكوت عنها.. تحية لكل شخص حر يدافع عن هذه القضية بعيدا عن أي اصطفاف قومي عنصري طائفي.. يارب ارحمنا من هذه النماذج من الوحوش البشرية وأمراضها وقذاراتها وأنزل بهم أشد العقاب".