بدلة رجالي .. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بحكمة وإطلالة مختلفة



وعلقت

على صورتها: "

حبيت الصورة بس حبيت اكتر الكلام يلي فوق الصورة.. اتمنى لكم بداية أسبوع كلها طاقة وقوة وايجابية خاصةً الصبايا لانه عندي نسبة كبيرة من المتابعين من البنات.. بحبكن كتير".