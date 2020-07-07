بدلة رجالي .. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بحكمة وإطلالة مختلفة
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:26 م
نادين نسيب نجيم
شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة مختلفة وناعمة، وقد نالت بها تعليقات الإعجاب من متابعيها.
وعلقت نادين نسيب نجيم على صورتها: "
حبيت الصورة بس حبيت اكتر الكلام يلي فوق الصورة.. اتمنى لكم بداية أسبوع كلها طاقة وقوة وايجابية خاصةً الصبايا لانه عندي نسبة كبيرة من المتابعين من البنات.. بحبكن كتير".
وظهرت نادين نسيب نجيم ببدلة رجالي باللون الرمادي بأكمام طويلة، واختارت تحته قميص باللون الأبيض، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
ورفعت نادين نسيب نجيم شعرها إلى الوراء بعمله كحكة على ظهرها مع ترك خصلات شعرها منسدلة على وجهها، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالتها.
وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بـ وضع المكياج؛ حيث انها اكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الكشميري مع وضع الماسكرا والآي شادو، لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.
ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في ارتداء الإكسسورات؛ بل اكتفت بإختيار نظارة شمس باللون البينك الشفافة، وهو ما أعطاها إطلالة ساحرة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..