بدلة رجالي .. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بحكمة وإطلالة مختلفة

View this post on Instagram

حبيت الصورة بس حبيت اكتر الكلام يلي فوق الصورة 💪🏻👌🏻👏🏻 بتمنالكم بداية أسبوع كلها طاقة وقوة وايجابية خاصةً الصبايا لانه عندي نسبة كبيرة من المتابعين من البنات 🥰🥰💖💖💖 بحبكن كتير