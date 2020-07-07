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برلمان

بعد انخفاض سعر الدولار .. برلماني: أسعار السلع لن تتغير لهذا السبب

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:01 م
الدولار
الدولار
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حسن رضوان
قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب تراجع الدولار الأمريكى إلى مستوى منخفض جديد اليوم /الثلاثاء/ أمام الجنيه المصري ليبلغ 97. 15 جنيه لدى بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية، هو تعافى السياحة وعودة الطيران بين مصر والدولة المختلفة.


وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن السياحة عادت بنسبة 5 آلاف سائح فى البحر الأحمر وشرم الشيخ بخلاف ما سيتم جذبه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عودة المستثمرين الى مصر، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج مع عودة الطيران.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أسعار السلع لن تتأثر وستظل ثابتة خلال هذه الفترة، ولكن بعد أن تتم مرحلة التعافى بشكل كبير ينخفض الدولار أكثر من ذلك وتنخفض السلع بعد ذلك.

وكان ذلك بعد أن سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى منخفضا جديدا اليوم /الثلاثاء/ أمام الجنيه المصري ليبلغ 97ر15 جنيه لدى بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية، وسط توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة مع تزايد إيرادات الدولة من النقد الأجني، وإعلان البنك المركزي المصري عن إرتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 2ر2 مليار دولار مسجلا 2ر38 مليار دولار بنهاية مايو الماضي. 

وهبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس أكثر من 8 قروش دفعة واحدة ليصل إلى 97ر15 جنيه للشراء و07ر15 جنيه للبيع، وسجل في بنك القاهرة 99ر15 جنيه للشراء و09ر16 جنيه للبيع.

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