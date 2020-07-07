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اقتصاد

بـ 15.97 جنيه.. سعر الدولار ينخفض مجددا أمام الجنيه المصري

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:01 م
الدولار
الدولار
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أ ش أ
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى منخفضا جديدا اليوم /الثلاثاء/ أمام الجنيه المصري ليبلغ 97ر15 جنيه لدى بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية، وسط توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة مع تزايد إيرادات الدولة من النقد الأجني، وإعلان البنك المركزي المصري عن إرتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 2ر2 مليار دولار مسجلا 2ر38 مليار دولار بنهاية مايو الماضي. 

وهبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس أكثر من 8 قروش دفعة واحدة ليصل إلى 97ر15 جنيه للشراء و07ر15 جنيه للبيع، وسجل في بنك القاهرة 99ر15 جنيه للشراء و09ر16 جنيه للبيع.


وجرى تداول العملة الأمريكية في البنك الأهلى المصري وبنك مصر عند مستوى 01ر16 جنيه للشراء و11ر16 جنيه للبيع بتراجع قرشين عن سعره أمس.

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