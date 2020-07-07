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اقتصاد

خاص| طريقة التقدم لخدمة الحجز الإلكترونى للعلامات التجارية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تزامنا مع الاحتفال بأعياد ثورة 30 يونيو المجيدة تم إطلاق أولى خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر موقعه الإلكتروني، وهى خدمة حجز معاملة لتأدية خدمة بالسجل التجاري أو العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وأنه فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم أجمع بعد جائحة (COVID-19) فإن التباعد بين المواطنين أصبح أمرًا ضروريا، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية لحماية كل من العملاء والموظفين وذلك بفروع تأدية خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وسيساهم إتاحة خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مزايا عديدة من أهمها:


منع تكدس العملاء في أوقات معينة خلال يوم العمل، والقضاء على ما يسمى وقت الذروة، وذلك بتوزيع العملاء بشكل منتظم على مدار اليوم، وأيضا توفير وقت العملاء بتحديد وقت محدد لتقديم الخدمة بدلا من قضاء أوقات طويلة في انتظار الحصول عليها، بجانب تحقيق البيئة الآمنة صحيًا واللازمة للتباعد المطلوب بين المواطنين وذلك بتقليل أوقات الانتظار مع منع وجود عملاء أكبر من الطاقة الاستيعابية لعدد المعاملات اليومية.

ويمكن الحصول على تلك الخدمة مجانًا من خلال التسجيل بالبوابة المخصصة لخدمات التجارة بالصفحة الرسمية لجهاز تنمية التجارة الداخلية على الإنترنت
‏WWW.ITDA.GOV.EG/CRA ويتم اختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله ثم اختيار الخدمة/ الخدمات المطلوب الحصول عليها سواء خدمات السجل التجاري من قيود جديدة، أو تجديدات، أو تعديلات أو الحصول على محررات رسمية من ذلك وكذلك تقديم خدمات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية من طلب تسجيل علامة تجارية أو نموذج صناعي أو تقديم معارضة أو تظلم، وبعد القيام بتأكيد طلب حجز معاملة يقوم النظام تلقائي بتحديد وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيبه خلال تلك الفترة أو خلال اليوم فى المكتب الذى سيذهب إليه العميل وفقا لرغبته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى  للدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، للإعلان عن بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية، بهدف التسهيل والتيسير على العملاء ومنع التزاحم أمام إدارة العلامات مع إتاحة الخدمات اللا مركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.
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