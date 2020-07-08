يحدٌث في أمريكا: «بايدن» ابن «البرجوازية»

المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن هاجم مجددا منافسه الجمهوري الرئيس الأمريكى ترامب واتهمه وإدارته بالفشل في القيام بعملهما في العديد من الأزمات وأخطرها تفشي وباء الكورونا وأن جميع الأمريكيين يدفعون ثمن ذلك ..





وقال المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".. : دونالد ترامب فشل في القيام بعمله - ونحن جميعا ندفع الثمن... لا يمكننا تحمل 4 سنوات أخرى من نظام دونالد ترامب" .. ولن يخفى على المٌتابع للخطاب المستخدم في حملة جو بايدن إنه بدأ يلعب على وتر الطبقة المتوسطة في المجتمع الأمريكي وهي التي لم تستفيد كثيرا من سياسة ترامب الاقتصادية .. جو بايدن قال في تغريدة على تويتر أن والديه غرسا فيه قيم الطبقة المتوسطة .. والطبقة المتوسطة مٌصطلح بدأ إستخدامه في أوروبا أوائل القرن التاسع عشر وكان يعرف بـ"البرجوازية" التي اعتمدت بالأساس على قطاع التجارة وأرباحها واستقرت بين طبقة الأرستقراطيين الذين ورثوا ثرواتهم وقوتهم الاجتماعية وبين طبقة الفلاحين التي تركز أسلوب حياتهم على الزراعة .. ودي قصة أخرى ..









نعود للمرشح الديمقراطي جو بايدن وللسباق الرئاسي الأمريكي اللي موعده يحين في شهر نوفمبر من العام الجاري .. جو بايدن أكد على أنه ينوى جلب قيم الطبقة المتوسطة (البرجوازية) إلى البيت الأبيض في حالة انتخابه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ..وعن أزمة تفشي فيروس كورونا اللي عاود إنتشاره بشكل يثير القلق خصوصا في الولايات التي تم إعادة فتح الأنشطة الإقتصادية فيها وعلى رأسها فلوريدا ... طالب جو بايدن بضرورة تنسيق استجابة وطنية من الحكومة الفيدرالية للتغلب على جائحة فيروس كورونا.. وعاود هجومه على ترامب وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة ملحة إلى قيادة حقيقة في الفترة الحالية وأن ترامب بيوصف نفسه كرئيس في زمن الحرب ولكن يبدو أنه إستسلم ورفع الراية البيضاء وترك ميدان المعركة عندما كنا في أمس الحاجة إليه"هذا غير مقبول.. نحن بحاجة إلى قيادة حقيقية الآن" .. ترامب بيعتبر نفسه مُشجع للولايات المتحدة الأمريكية ولكننا لسنا بحاجة لمشجع بل رئيس يكون مثالا يحتذى به في تحمل المسئولية واتباع الخبراء والعلماء.. وهانعرف رأي ترامب في الكلام ده ورده على بايدن النعسان كما تعود أن يصفه منذ بداية حملته الانتخابية ..





وللحديث بقية







