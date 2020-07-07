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أخبار العالم

64.8 % من الأسر.. فنزويلا تسجل معدل فقر غير مسبوق في أمريكا اللاتينية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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وكالات
ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن معدل الفقر في فنزويلا قفز في 2019 إلى مستويات لم تشهدها أمريكا اللاتينية، وسط انهيار اقتصادي مستمر مصحوب بتضخم جامح للعام السادس على التوالي.


ونقلت الوكالة عن دراسة أجراها باحثون في جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية الخاصة في فنزويلا قولها إن 64.8% من الأسر الفنزويلية عانت "فقرا متعدد الأبعاد" في 2019، وهو مقياس يأخذ في الاعتبار الدخل وفرص الحصول على التعليم والخدمات العامة بين عوامل أخرى.


ولفتت الوكالة إلى أن الرقم أعلى بـ13.8% من المستوى المسجل في 2018 والبالغ 51%، كما أنه يمثل أكبر قفزة سجلت في عام واحد منذ 2014.


وأشارت الوكالة إلى أن صادرات النفط الخام المصدر الرئيسي لإيرادات فنزويلا هبطت بمقدار الثلث في 2019 لتبلغ أدنى مستوياتها خلال 75 عاما.
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