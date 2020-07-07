ملخص وأهداف ريمونتادا ميلان على يوفنتوس في الدوري الإيطالي.. فيديو

حقق فريق ميلان فوزًا كاسحًا وهامًا على نادي يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدفين في قمة الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.
الشوط الأول كان سلبيًا كأداء وكنتيجة، ودرت فيه الفرص للفريقين، وكانت أخطر فرص اللقاء التي سنحت للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان في الدقيقة 23، عندما مرر زميله ريبيتش له الكرة على حدود منطقة جزاء يوفنتوس، ليسددها إبرا لكن تسديدته كانت ضعيفة بين أحضان تشيزني حارس اليوفي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وتحصل إسماعيل بن ناصر ولوكاس باكيتا لاعبا ميلان، على بطاقتين صفراوتين في الشوط الأول من المباراة.
وافتتح رابيو التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 47، عندما انطلق بالكرة من منتصف الملعب، وراوغ ثيو هيرنانديز مدافع ميلان، ثم سدد الكرة بقوة، فى شباك دوناروما حارس مرمى ميلان، معلنًا عن الهدف الأول.
وفي الدقيقة 53، أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهدف الثاني ليوفنتوس، بعد خطأ دفاعي في صفوف فريق ميلان.
و فجأة انقلبت الأحوال 180 درجة في مباراة فريقي يوفنتوس وميلان، وكان الأخير رده قويًا.