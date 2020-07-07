ملخص وأهداف ريمونتادا ميلان على يوفنتوس في الدوري الإيطالي.. فيديو

حقق فريق ميلان فوزًا كاسحًا وهامًا على نادي يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدفين في قمة الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.





الشوط الأول كان سلبيًا كأداء وكنتيجة، ودرت فيه الفرص للفريقين، وكانت أخطر فرص اللقاء التي سنحت للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان في الدقيقة 23، عندما مرر زميله ريبيتش له الكرة على حدود منطقة جزاء يوفنتوس، ليسددها إبرا لكن تسديدته كانت ضعيفة بين أحضان تشيزني حارس اليوفي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.





وتحصل إسماعيل بن ناصر ولوكاس باكيتا لاعبا ميلان، على بطاقتين صفراوتين في الشوط الأول من المباراة.



