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تعليم

ننشر توصيات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي لطلاب بكالوريوس حاسبات حلوان

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:57 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قســـم التعليـــم
اختتمت فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى بـ جامعة حلوان والذي عقد تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و بحضور  الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة والدكتور أسامة إمام عميد الكلية ولفيف من عمداء الكليات بالجامعة وعمداء كليات الحاسبات بالجامعات المصرية.


ويأتي هذا المؤتمر عقب تبني الكلية مشروع باحث صغير من طلاب البكالوريوس من حيث كتابة البحوث بطريقة إحترافيه طبقا للمواصفات العلمية العالمية من حيث التنسيق ومراعاة نسب الإقتباس وحداثة الأفكار حيث تم إرسال عدد كبير من بحوث الطلاب المقدمة فترة أزمة كورونا إلى مجلات عالمية، وتكمله لبناء شخصية باحث صغير تبنت كلية الحاسبات جامعه حلوان فكرة جديدة ألا وهى مؤتمر علمى لبحوث طلاب البكالوريوس وهو مؤتمر لم يسبق له نظير  بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالوطن العربى. 



و أبرز المؤتمر مهارات الطلاب فى المجالات المختلفة  وشهد المؤتمر حضور كبير من أساتذة وطلاب قرابة 200 مشارك.. 

وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات التي ركزت على عدد من القضايا وهي:
1. إقامة علاقات و فتح قنوات تواصل بين الجامعات و مؤسسات التعليم المختلفة للاستفادة من تجارب الآخرين في توظيف التكنولوجيا.
2. تعزيز و تشجيع التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المختلفة.
3. تحديث المقررات و المناهج الدراسية و توظيف التكنولوجيا الحديثة فيها.
4. توفير البنية التحتية المناسبة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في مؤسسات التعليم المختلفة.
5. توفير ميزانية مناسبة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لمؤسسات التعليم المختلفة.
6. العمل على إعادة تأهيل شبكات الاتصال (السلكية و اللاسلكية) الوطنية للاستفادة القصوى من إمكانيات التعلم الإلكتروني.
7. تحديث أساليب التدريس و الارتقاء بها لكي تتماشى مع متغير التكنولوجيا الحديثة و التركيز على الأساليب التدريسية التي تكون قادرة على استيعاب هذا المتغير بشكل إيجابي و فعّال.
8. إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بإمكانيات ومدى فاعلية أشكال تكنولوجيا المعلومات والاتصال المتنوعة في العملية التعليمية.

وقد عقدت فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي أون لاين عن طريق برنامج Zoom تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الحاسبات. 
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