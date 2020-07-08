الحفاظ على الطابع العمراني ومنع الباعة الجائلين.. أجهزة 8 مدن جديدة تواصل حملات إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات.. وزير الإسكان: لا تهاون فى تنفيذ القرارات لمنع استغلال تداعيات كورونا

أجهزة 8 مدن جديدة تواصل حملاتها المُكثفة لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات

وزير الإسكان: لا تهاون فى تنفيذ قرارات إزالة المخالفات والتعديات لمنع استغلال تداعيات كورونا

تنفيذ ٣٦ قرار غلق وتشميع وإزالة لافتات وإشغالات لمحال مخالفة بقطع أراضٍ سكنية





عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة المدن الجديدة تواصل حملاتها المُكثفة لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا للقانون، وكذا بهدف الحفاظ على الطابع العمراني للمدن الجديدة. صرح الدكتور، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة المدن الجديدة تواصل حملاتها المُكثفة لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا للقانون، وكذا بهدف الحفاظ على الطابع العمراني للمدن الجديدة.





وأكد وزير الإسكان أنه لا تهاون فى تنفيذ قرارات إزالة المخالفات والتعديات، التى يقوم بها البعض مستغلين الظروف التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الحملات أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات والتعديات والإعلانات المخالفة ومخالفات البناء بـ8 مدن جديدة، هى "العاشر من رمضان – دمياط الجديدة – العبور – ٦ أكتوبر – القاهرة الجديدة –الشيخ زايد – الشروق - بدر".









من جانبه، صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمركز المدينة وموقف السيرفيس بمنطقة الأردنية والطريق الفاصل بين المرحلتين الأولى والثانية أمام مشروع دار مصر والمعهد العالي للتكنولوجيا.





وقال المهندس خالد شاهين: "أسفرت الحملة عن إزالة جميع التعديات على المسطحات الخضراء وتمشيط الطرق الرئيسية ورفع الإشغالات بمختلف أنواعها عن الأرصفة، وكذا إزالة التعديات المقامة من أصحاب المحال علي الأرصفة، كما تم التعامل الفوري وإزالة أبواب من الصاج وهدم حوائط من الطوب والسلالم بإحدى قطع الأراضي السكنية بالحي الـ٩ بالمجاورة ٧٢ أثناء قيام المالك بتحويل الدور الأرضي إلى محال تجارية بالمخالفة".





في سياق متصل، أوضح المهندس خالد شاهين، أن جهود الحملات التي شنها جهاز المدينة، أسفرت عن تنفيذ ٣٦ قرار غلق وتشميع وإزالة لافتات وإشغالات لمحال مخالفة بقطع أراضٍ سكنية بالمجاورات (١٥. ١٦. ١٧) بالحي الثاني بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز والأجهزة الأمنية بالمدينة، مؤكدًا استمرار الحملات على الأحياء والمجاورات كافة للقضاء على جميع مظاهر العشوائيات والإشغالات.





وأكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بعدة مناطق بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.





وقال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: "أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بالحيين الأول والرابع بالمدينة، بجانب رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، ورفع الإشغالات الموجودة على الأرصفة، والمتمثلة في أفران شي الذرة و فاترينات بيع السجائر وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة، كما تم ضبط عددٍ من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين".





وذكر المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع رؤساء الأحياء، واصلت رصد مخالفات البناء والتعامل معها بكل حزم، مشيرًا إلى أنه تم فك شدة خشبية لغرف سطح مخالفة بالقطعة رقم 28 بلوك 16020 بالحي الخامس، كما تعاونت إدارة الإسكان مع أمن الجهاز في غلق إحدى الوحدات لتغيير نشاطها من سكني إلى تجاري.





وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تنفيذ حملات إزالة بمشاركة شرطة التعمير ورؤساء الحيين الأول والشباب، وتم إزالة جميع الإشغالات من باعة جائلين وغير ذلك بمحيط المركز الإسلامي بالحي الأول وسنتر الياسمين بحي الشباب وداخل مشروع دار مصر وشارع الشيخ الشعراوي.





في سياق متصل، صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة لإزالة المخالفات والإشغالات وغلق المحال المخالفة بالحي الـ12 بالمجاورة الرابعة، والتي تمثلت في مخالفات الوحدات التي تم تحويل نشاطها من سكني إلى تجارى بشارع جمال عبد الناصر، كما تم رفع جميع الإشغالات المتواجدة بالمنطقة.





وشدد المهندس شريف الشربينى، على مسئولي جهاز المدينة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، بشأن رصد مخالفات البناء والإشغالات والتعامل دون تهاون معها والإزالة الفورية لها.





وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم شنُ حملة مكبرة لإزالة لوحات الإعلانات المخالفة بدون ترخيص أو منتهية الترخيص بواجهات المولات والمحال، موضحًا أن الحملة أسفرت عن إزالة أكثر من ٣٦ لوحة إعلانية بدون ترخيص بمنطقة خدمات البنفسج أمام معهد تيجان الأزهري بالتجمع الأول.





وأضاف: "تهيب إدارة الإعلانات بالمدينة بأصحاب المحال والمولات سرعة التوجه للإدارة بمقرها بالتجمع الخامس لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص وتوفيق الأوضاع، وذلك من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ومنع العشوائيات والحفاظ على مستحقات الدولة".





وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم شن حملة إزالة مكبرة بعدة مناطق بالمدينة بمشاركة شرطة التعمير والإدارات المختصة بالجهاز، والتي أسفرت عن إزالة مبانٍ وأسوارٍ مخالفة بشوارع "1، 2، 6، 7" بإجمالي ٩ قطع أراض، حيث استغل مالكوها الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تنفيذ 7 قرارات إزالة مخالفات بناء قام مالكو عددٍ من الوحدات السكنية بتنفيذها بالدور الأرضي بمنطقة الإسكان الاقتصادي، موضحًا أن المخالفات تمثلت فى تنفيذ سلالم خاصة خارج حدود الوحدة، مما يُعد تعديا صارخا على حق المشاة.













وأوضح أن لجنة الإزالة بمشاركة قسم شرطة التعمير تمكنت من إزالة المخالفات وإيقاف التعامل على الوحدات السكنية، بجانب تحرير محضر المخالفة اللازم لإجبارهم على إعادة الشيء إلى أصله مع تحميلهم تكلفة الإزالة، مؤكدًا استمرار شن الحملات وإزالة جميع الأعمال المخالفة حفاظًا على النسق المعماري والحضاري لمدينة الشروق.في سياق متصل، صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالمجاورة الأولى بالحي الأول، والتي أسفرت عن تحرير ٣٠ محضر إشغال وإزالة، بجانب إزالة العديد من الإشغالات والتعديات بالمنطقة.