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اقتصاد

بتكلفة 8.3 مليار جنيه.. وزير الإسكان : جارٍ تنفيذ 62 مشروعًا لمياه الشرب

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:45 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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آمنة عبدالعظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، بالوزارة، لمتابعة جهود القطاع فى تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حقق إنجازات كبيرة خلال فترة الـ6 سنوات الماضية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعًا لمياه الشرب، بتكلفة 38.5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 62 مشروعًا، بتكلفة 8.3 مليار جنيه.

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وأوضح وزير الإسكان، أنه فى مجال صرف صحي المدن، تم الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعًا، بتكلفة 20 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية، تصرف على المجاري المائية القربية من نهر النيل بالصعيد، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، بتكلفة 8.9 مليار جنيه.

وتابع الجزار، أنه جارٍ تنفيذ 35 مشروعًا، بتكلفة 6.2 مليار جنيه، وفى مجال صرف صحي المناطق الريفية، تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ703 قرى، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ169 قرية، بتكلفة 7.5 مليار جنيه.

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