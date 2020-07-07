بتكلفة 8.3 مليار جنيه.. وزير الإسكان : جارٍ تنفيذ 62 مشروعًا لمياه الشرب





وتابع الجزار، أنه جارٍ تنفيذ 35 مشروعًا، بتكلفة 6.2 مليار جنيه، وفى مجال صرف صحي المناطق الريفية، تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ703 قرى، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ169 قرية، بتكلفة 7.5 مليار جنيه.



