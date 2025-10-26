بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

انتهت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ ، لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وجاءت النتيجة كالتالي:



لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

حسنی حسن عبداللطيف أبوزيد، رئيس اللجنة

أحمد محمد حلمى أحمد الشريف، وكيل

طارق السيد عبد العزيز إسماعيل، وكيل

محمد السيد محمد الأجرود، أمین سر



لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز، رئيس اللجنة

سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر، وكيل

أماني عبدالعزيز محمد فاخر، وكيل

أشرف عبد الغني السعيد عبدالغني، أمین سر



لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية

محمد مصطفی کمال عبدالله شهده، رئيس اللجنة

عفت السادات، وكيل

ياسر السيد عبدالمقصود علي، وكيل

زاهر محمد هاشم زاهر الشقنقيري، أمين سر



لجنة الدفاع والأمن القومي

محمد محمد عبداللاه عبدالمولى، رئيس اللجنة

بهى الدين نصر محمود زغلول، وكيل

فهمى عبدالرؤف فهمي كامل، وكيل

عصام محمد العزب مصطفى، أمین سر



لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة

نبيل محمد السيد حلاوة، رئيس اللجنة

السعيد أحمد عبدالمقصود غنيم، وكيل

سامح محمد أنور السادات، وكيل

محمد طارق محمد سعد العكاري، أمين سر



لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

أسامة محمد كمال عبدالحميد، رئيس اللجنة

جلال عبدالله عبدالعزيز القادري، وكيل

محمد أحمد عبدالرحمن فرج، وكيل

مروه محمود السيد محمود قنصوة، أمين سر



لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

أحمد أحمد على الشعراوي، رئيس اللجنة

أكمل الله فاروق محمد أحمد، وكيل

على السيد على كيوان، وكيل

أحمد حسين فايق صبور، أمين سر



لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

محمد نبيل سليمان دعبس، رئيس اللجنة

ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال، وكيل

نادر یوسف نسیم هندي، وكيل

غادة أحمد محمد البدوي أحمد، أمين سر



لجنة الشباب والرياضة

أحمد إحسان مصطفى دياب، رئيس اللجنة

هانی مجدى حجاج خليل العتال، وكيل

سيف محمد سامح زكريا زاهر، وكيل

نشأت صلاح عبدالمحسن، مین سر



لجنة الصحة والسكان

هشام مسعد الششتاوى أحمد، رئيس اللجنة

حسين عبدالله عبدالعال خضير، وكيل

شريف ودیع ناشد سرجیوس، وكيل

خالد محمد عبدالمنعم قنديل، أمین سر



لجنة الزراعة والري

محسن محمود أبكر البطران، رئيس اللجنة

جمال أبو الفتوح محمد محمد، وكيل

محمد علاء الدين عبدالعزيز عبد النبي، وكيل

محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، أمين سر



لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي

عبدالهادي أحمد عبدالهادى القصبي، رئيس اللجنة

صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوي، وكيل

هبة مكرم شاروبيم، وكيل

أميرة صابر السيد محمد عفيفي، أمين سر



لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

محمد عاطف عمران شریف، رئيس اللجنة

یاسر محمد جلال أحمد توفيق، وكيل

أيمن محمد حامد شريف، وكيل

أحمد سيد أحمد عبداللطيف، أمین سر



لجنة الشئون الدينية والأوقاف

شوقي إبراهيم عبدالكريم موسى علام، رئيس اللجنة

محمد سليم السيد عطية أبو الخير، وكيل

محمد طه عبدالحفيظ عليوة، وكيل

أحمد السيد سعد تركي، أمین سر