محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المنطقة المحيطة بميدان رمسيس لمتابعة أعمال تخطيطه وإعادة الانضباط للمنطقة ، وتنظيم حركة المشاة، ومنع تواجد الميكروباص بالميدان.

رافق محافظ القاهرة، في جولته اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

وتابع محافظ القاهرة نسب أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء، واستعراض التالف منها، وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم عمل حملات يومية لحين إعادة الانضباط للمنطقة.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضارى للمكان، مع عمل صيانة لاشارات المرور ، وأعمدة الإنارة، والأسوار الحديدية، وزيادة المسطحات الخضراء فى الميدان.