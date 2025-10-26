قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 44400 جنيه بدون مصنعية اليوم الاحد بمستهل التعاملات.

تترقب الأسواق قرارين مهمين نهاية الأسبوع الحالي، لهما تأثير مباشر على سعر الذهب.

من المتوقع أن يشهد اجتماع البنك الفيدرالي في 29 أكتوبر المقبل تخفيضًا في سعر الفائدة، مما سيعزز ارتفاع سعر المعدن الأصفر.

إضافة إلى ذلك، يُنتظر لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني لمناقشة الرسوم الجمركية. ففي حال توصلا إلى اتفاق، قد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على الذهب، أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يشهد الذهب ارتفاعًا جديدًا مع تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق.

شهدت أسعار الذهب  أمس السبت، تذبذبا محدودا على المستوى المحلي في حدود الـ 12 جنيها، وسط استقرار عالمي.

وسجل سعر الذهب عيار 24 أول تعاملات اليوم 6331 جنيها للجرام وظل يتحرك صعودا وهبوطا إلى أن وصل إلى 6343 جنيها.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم ، ضمن نشرته الخدمية:


خسائر الذهب 


وعلى مدار الأسبوع الماضي هوي سعر جرام الذهب مقدار 450 جنيها في المتوسط  ليستمر نزيف الخسائر .


آخر تحديث لسعر الذهب


سجل سعر الذهب  5500 جنيه لعيار 21 الأكثر انتشارا .


سعر الذهب عيار 24 

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6320 جنيها للبيع و 6343 جنيها للشراء


سعر الذهب عيار 21 


ووصل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 5520 جنيها للبيع و 5550 جنيها للشراء 


سعر الذهب عيار 18 


سجل سعر الذهب عيار 18 بين الأعيرة الذهبية نحو 4724 جنيها للبيع و 4757 جنيها للشراء.


سعر الذهب عيار 14


بلغ سعر عيار 14 الأدنى فئة نحو 3600 جنيه للبيع و3700 جنيه للشراء 


سعر الذهب عالميا


وصل سعر أوقية الذهب الي 4112 دولار 


سعر الجنيه الذهب اليوم 


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44 ألف جنيه للبيع و44.4 ألف جنيه للشراء 


اتجاهات الذهب عالميا 


يتجه الذهب لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع، بعد أن شهدت السوق حركة تصحيحية كبيرة للأسعار إثر إعادة تقييم موجة الصعود التي دفعت المعدن إلى نطاق التشبع الشرائي.

قلص سعر الذهب خسائره اليوم بعد صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي جاء أفضل من المتوقع، ما عزز رهانات الأسواق على مزيد من التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. تراجعت عوائد السندات مع توقع المتعاملين لاحتمال مرتفع بتنفيذ خفضين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، وهي خطوة عادة ما تدعم الذهب لكونه أصلاً لا يدرّ فائدة.

الذهب ملاذ آمن

يواصل المستثمرون مراقبة فرص تحسّن العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ للاجتماع الأسبوع المقبل في محاولة لتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة. ومن شأن أي اتفاق أن يخفف من حدة التوترات الجيوسياسية التي دفعت الطلب على أصول الملاذات الآمنة مثل الذهب.

بدأت موجة الصعود القوية منتصف أغسطس، ودفعت الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 4381.52 دولار للأونصة الإثنين الماضي، قبل أن تتوقف فجأة في اليوم التالي مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح. وتزامن الهبوط مع تخارج كبير من قبل الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، والتي سجلت أمس الأول أكبر تراجع يومي في حجم الأصول منذ 5 أشهر، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".

قالت المحللة الاستراتيجية في شركة "ساكسو كابيتال ماركتس" (Saxo Capital Markets) تشارو تشانانا: "يبدو أن التصحيح بدأ يستقر، لكن المشاركة الواسعة من المستثمرين الأفراد تعني أن مستويات التقلب ستظل مرتفعة على الأرجح"، و"مستوى المقاومة الرئيسي التالي يقع قرب 4148 دولاراً، لكن حدوث اختراق مؤكد فوق 4236 دولاراً سيكون ضرورياً لتأكيد عودة الزخم الصعودي".

موجة صعود الذهب

ارتفع الذهب بنحو 57% منذ بداية العام الحالي، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية وبما يُعرف بـ"تجارة خفض القيمة"، إذ يتجنب المستثمرون الديون الحكومية والعملات لحماية أنفسهم من تفاقم العجز المالي. كما عززت توقعات السياسة النقدية الميسّرة من جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عوائد.

الذهب الجنيه الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب الان أسعار الذهب

