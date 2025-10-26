نتنياهو: إسرائيل دولة مستقلة وقراراتنا بيدنا.. ونشر أي قوات دولية سيكون بموافقتنا فقط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل هي دولة مستقلة وقراراتنا الأمنية بيدنا، وأيّ قوات دولية ستُنشر ستكون بموافقتنا فقط.

وأضاف نتنياهو في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء “نتحكم في أمننا، وأوضحنا للقوى الدولية أن إسرائيل ستحدّد القوات غير المقبولة بالنسبة لنا، وهذه هي الطريقة التي نتصرف بها وسنستمر في التصرف بها”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، متحدثاً عن السنوار وتأثيره على الحرب، لو خرج السنوار مع حشد من مقاتليه رافعاً يده بشارة النصر لكان سيتحول إلى قائد ملهم، سيصبح صلاح الدين جديد بنظر العالم الاسلامي وكنا سنتعرض لخطر حرب مدمرة ".

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير، أن جثمان يحيى السنوار، الذي استشهد في 16 أكتوبر 2024 في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، وبعد تشريح جثته في المركز الوطني للطب الشرعي بتل أبيب، نقل ليدفن في ما يعرف بـ "مقابر الأرقام" وهي واحدة من أكثر المواقع غموضا في إسرائيل.



لم تعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل العملية، ولم تُسلّم الجثمان لعائلته، مكتفية بإجراءات عسكرية مغلقة أعادت إلى الواجهة الملف المعقد لاحتجاز جثامين الفلسطينيين، وهو ملف يمتد لعقود من الزمن ويثير جدلا قانونيا وأخلاقيا واسعا.



مقابر الأرقام.. القبور التي لا تنطق بالأسماء

تعرف “مقابر الأرقام” بأنها مواقع سرية مخصصة لدفن من تعتبرهم إسرائيل “أعداءها”، حيث تستبدل أسماء المدفونين بأرقام معدنية مسجلة في ملفات عسكرية مغلقة. وتقع إحدى هذه المقابر في منطقة مجدو شمال فلسطين المحتلة، وتضم مئات الجثامين التي تعود بعضها إلى ستينيات القرن الماضي.